Genoa-Udinese | Top e flop dell’incontro: delude Lucca, Atta certezza

IL FLOP

Delude in maniera sorprendente Lorenzo Lucca. Il calciatore italiano prova in tutti i modi a procurarsi qualche buona occasione, ma quando arriva facile sui suoi piedi riesce a calciare fuori nonostante l'assenza di marcatura e il portiere battuto. Un errore pesante ai fini del risultato finale. Non dimentichiamo anche una prova sottotono da parte di Iker Bravo, che non entra mai in partita. Cambiando rapidamente discorso, passiamo ai voti finali: le pagelle di Genoa-Udinese <<<