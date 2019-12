UDINE – All’apertura ufficiale del calciomercato invernale, che avverrà il 2 gennaio 2020, il Genoa ufficializzerà il ritorno di Perin e l’ingaggio del centrocampista ex Udinese Valon Behrami. In questo momento sono in corso le visite mediche per il portiere, tornato ai rossoblu dopo l’esperienza sfortunata di Torino con la Juventus e per il giocatore svizzero, svincolato dal Sion dopo appena 4 partite disputate.