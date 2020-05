Giannichedda: “In Friuli ho imparato la cultura del lavoro e del rispetto”

L’ex centrocampista bianconero Giuliano Giannichedda è stato ospite a Udinese Tonight. Ecco le sue dichiarazioni.

Mi unisco agli auguri di compleanno al patron Gianpaolo Pozzo. Ho sempre detto che arrivare all’Udinese quando avevo 20 anni è stato la mia fortuna: è grazie a questo se sono riuscito a fare una buona carriera da calciatore. In Friuli ho imparato la cultura del lavoro, del rispetto, e da ragazzo sono diventato uomo. Per questo sarò sempre grato alla famiglia Pozzo, che è stata a tutti gli effetti la mia seconda famiglia, e al paron. Con programmazione e intelligenza hanno costruito una società solida e sono riusciti ad acquisire la proprietà dello stadio. Venticinque anni di fila in serie A sono davvero un vanto.