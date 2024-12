Udinese – Un giorno per smaltire, una settimana per ricostruire. Il punto

La giornata di oggi sarà dedicata alla svago e alle famiglie. Staccare la spina può solo che far bene ai giocatori in vista della Fiorentina

Non è stata una serata facile da metabolizzare per i giocatori e lo staff friulano. Una sconfitta per 1 a 3 può solo che rimbombare nella testa e nell'animo. Ad aggravare la situazione c'è un secondo tempo all'insegna della improduttività più assoluto: zero tiri totali e zero tiri in porta.