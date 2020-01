Gotti: “Il Sassuolo può essere dominante: dovremo leggere i momenti della partita”

Luca Gotti ha parlato alla vigilia di Udinese-Sassuolo, in programma alle 12.30 di domani al Friulii.

“Al Sassuolo mancheranno probabilmente più di due giocatori di grande valore; credo siano in condizione di mettere comunque in campo un undici importante. Hanno uno stile di gioco e un’identità calcistica precisa. Il Sassuolo all’interno delle partite può essere dominante non solo contro l’Udinese, ma anche con le grandi squadre. Dovremo essere bravi a leggere i momenti della partita e a capire cosa fare”.

“Non ragiono per step, non procedo con un’ottica a medio-lungo termine: cerco di andare avanti con una navigazione a vista, che presuppone di affrontare una partita alla volta. Semplifico i miei orizzonti. Gradualmente dobbiamo andarci a prendere sicurezze circa un certo tipo espressione calcistica. Questa Udinese, come ogni squadra, non può prescindere dall’atteggiamento. Se vincendo due partite di fila pensassimo che il nostro status è cambiato faremmo un errore. Devo tenere tutti su un focus preciso”.

“Nella mia idea di dare semplicità, concetti sempre più riconoscibili, la squadra continua su un solco approfondendolo di volta in volta. In questo modo possiamo migliorare giocate e catene di gioco: faccio provare costanti che aiutano i giocatori all’interno della partita, cercando di non inventarmi nulla. Il 4-3-3 mantiene struttura del 3-5-2. E’ chiaro che un sistema di gioco dev’essere riconosciuto. In corso d’opera può diventare accorgimento abbastanza semplice da mettere in atto; potrebbe diventare un’alternativa plausibile”.

“L’aspetto numerico legato ai moduli è assolutamente relativo: si fa fatica a farlo comprendere ai non addetti lavori. La partita di domani non si vince con la tattica: si vince con aggressività, forza, voglia di correre negli spazi“.

“Al di là risultati scaturiti, le ultime due partite partite sono state giocate benissimo dal Sassuolo. Contro Napoli e Genoa hanno espresso calcio qualità: Mi aspetto lo mettano in campo anche domani, così come mi aspetto che giocare contro l’Udinese diventi sempre più difficile per tutti. Credo di sapere quale sarà il loro atteggiamento iniziale”.

“Non so se la posizione di centrodestra o di centrosinistra sia determinante per De Paul; di sicuro si sta vestendo di panni che non aveva ancora messo veramente nel campionato italiano. Più volte ho ripetuto come fossi soddisfatto della sua partecipazione alle due fasi: se riesce ad aggiungere perle come quella che ci ha regalato 3 punti pesanti, tanto meglio. Okaka credo sia entrato in un’altra fase della sua carriera: ha grandi qualità fisiche e tecniche, probabilmente utilizzate parzialmente, anche per un carattere spigoloso e istintivo. Alla soglia dei 30 anni, dopo aver fatto diverse esperienze, ha maturato un’altra concezione di calcio. Lui per primo capisce che può essere utile oltre i gol: ti fa trovare il pan di spagna, poi se metti panna e fragola tanto meglio”.