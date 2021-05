Mercato Udinese – Criscitiello: “Giovedì ci sarà l’addio a Gotti”

Luca Gotti, secondo Sky sport e Sportitalia, non sarà l'allenatore dell'Udinese in vista della prossima stagione. Si accende il mercato

Redazione

Luca Gotti non sarà l'allenatore dell'Udinese in vista della prossima stagione. Secondo Sky Sport l'attuale tecnico avrebbe già comunicato l'addio. Anche Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia e di Udinese Tv, ha fatto il punto della situazione in casa Udinese: "Per la panchina l'Udinese deciderà tra Zanetti, Maran ed una pista estera (si segue Cambiasso, ma ci sono poche chance). Giovedì ci sarà l'addio a Gotti."

Rimbalzano i nomi di eventuali sostituti

In pole position c'è Paolo Zanetti, attuale tecnico Venezia. Piace ma resta un obiettivo difficile, soprattutto in caso di promozione dei veneti. Il presidente Niederauer gli ha già proposto il rinnovo, con tanto di adeguamento, del contratto. Molto dipenderà dunque dall'esito della finale. Altro nome è quello di Rolando Maran che dopo la sfortunata parentesi al Genoa vorrebbe ripartire con una nuova avventura. C'è poi anche Filippo Inzaghi, libero dopo la rottura con il Benevento. Inzaghi ha offerte in B ma attende anche eventuali proposte dalla Serie A. Un altro vecchio obiettivo sta tornando prepotentemente nelle ultime ore: si tratta di Marco Giampaolo. Più volte corteggiato anche in passato, non è escluso possa diventare prima scelta bianconera. Al momento per Roberto Donadoni l'ingaggio è ritenuto fuori dai parametri; Davide Ballardini invece potrebbe rinnovare con il Genoa dopo la salvezza. Sotto osservazione dallo scouting bianconero anche allenatori esteri emergenti come Cambiasso.

Riportare in auge la squadra

Rispetto al passato, però, l'idea della dirigenza sarebbe quella di puntare su un profilo di maggiore esperienza; un profilo che conosca già bene le dinamiche del campionato italiano. Gino Pozzo sarebbe dunque più propenso ad un cambio, per rinnovare gioco e ambizioni di una squadra apparsa troppo sottotono da marzo in poi. Non mancano, però, le offerte al tecnico originario di Adria. Verona, Sassuolo e Samp hanno chiesto informazioni. Salutato Claudio Ranieri, infatti, la Sampdoria è pronta ad aprire un nuovo ciclo e tra i primi nomi c'è anche quello di Luca Gotti. Pertanto potrebbe essere anche lo stesso Gotti a rimettere il mandato e a scegliere di ricominciare altrove. In attesa del comunicato ufficiale.