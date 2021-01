Gotti: “Oggi il primo tempo non mi è piaciuto per niente. Nel complesso ritengo buono questo punto”

UDINE – Il tecnico dell’Udinese, Luca Gotti, ha parlato ai microfoni di Udinese Tv dopo il pareggio per 2-2 contro il Bologna in Serie A: “Quella di oggi è stata una partita esattamente opposta a quella contro il Torino, dove dopo un primo tempo ad alti livelli siamo calati nella seconda frazione. Oggi il primo tempo non mi è piaciuto per niente, arrivavamo secondi su ogni pallone e da ogni contrasto erano loro ad uscire vincitori e questo ha condizionato le nostre giocate e le nostre decisioni. Il secondo tempo si è aperto invece con quell’episodio dell’espulsione ma complessivamente direi che ci siamo mossi meglio anche per la lucidità con cui abbiamo attaccato il Bologna. Là davanti sono passati tantissimi palloni, dai rimpalli al palo di Mandragora, poi è chiaro che se segni 20 minuti prima cambia tutto ma dovendo valutare nel complesso ritengo buono questo punto conquistato con sudore, fatica e voglia fino alla fine. Infortuni? In questo momento in attacco ho a disposizione solo due uomini ma abbiamo altri reparti da cui posso attingere ed eventualmente cercare soluzioni alternative. Aggiungerei anche che sono entrati molto bene tutti e 5 i sostituti, si è sentito l’impatto sulla partita e tutti hanno dato il proprio contributo alla squadra – ha concluso – “.

Poi ancora il tecnico sull’infortunio di Pussetto: “Pussetto stava facendo particolarmente bene e ha delle caratteristiche che servono alla squadra. E’ un grande dispiacere per il ragazzo e per il professionista che ha dimostrato di essere e di poter essere anche in futuro perché dava la sensazione di essere in una fase di crescita, consapevole dei propri mezzi. Dispiace per lui come dispiace perdere alla mezz’ora Forestieri. E’ un campionato diverso, sono giocatori che non hanno fatto la preparazione fisica e, nel caso di Forestieri, vengono da un lungo infortunio. Faremo di necessità virtù“.