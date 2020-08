Gotti-Udinese, un idillio destinato a durare

Per l’inizio della prossima settimana è previsto l’incontro tra l'Udinese e mister Gotti per definire la riconferma sulla panchina bianconera del tecnico che ha traghettato la squadra verso la salvezza. I segnali sembrano essere positivi: "Abbiamo attivato un percorso di crescita", queste le parole del mister alla vigilia della sfida contro il Sassuolo che fanno ben sperare per il prosieguo della collaborazione, nonostante in Inghilterra si rincorrano insistentemente le voci su un possibile approdo di Gotti al Watford, così come riporta Sky Sports. Tutto però fa pensare ad una riconferma alla guida dell'Udinese, le parti avrebbero già raggiunto l'accordo di massima e l'ufficialità potrebbe già arrivare all'inizio della prossima settimana, a bocce ferme.