Guidolin: Se mi chiamssero i Pozzo tornerei anche adesso

Francesco Guidolin i Friulani nel cuore e il Friuli ha nel cuore lui tanto che nel recente sondaggio proposto da MondoUdinese è stato eletto come preferito alla successione di Tudor prima che il club puntasse ad interim su Luca Gotti. “Vale per me, che ho un po’ il carattere friulano, ma anche per la mia famiglia, mia moglie e i miei figli. In Friuli ci siamo trovati benissimo e Udine rievoca solamente ricordi belli”, ha raccontato a Telefriuli. “La fine del rapporto era già da inizio dell’ultima annata che esprimevo l’idea di voler interrompere l’attività da allenatore, perché stanco. Siccome la proprietà all’epoca gestiva 3 squadre avevo domandato che mi venisse ritagliato un ruolo da osservatore/consulente per le tre realtà, in modo da poter viaggiare tra questi 3 mondi, contribuendo con i miei consigli e la mia esperienza. Sembrava essere una soluzione, invece alla fine non se ne è fatto nulla. Ma siccome la condivisione con la famiglia Pozzo è stata magnifica, se vi fosse stato da dover riannodare un filo, mi sarei aspettato un contatto diretto da parte di Gianpaolo o di Gino Pozzo. Così però non è stato. Mi ha contattato una persona della società, un amico tra l’altro, ma non uno di loro. Se mi avesse chiamato uno di loro sarei venuto a parlare, e la cosa vale ancora adesso”

L’Udinese di oggi non se la sente di giudicarla: “Non conosco la ricetta e non mi esprimo in tal senso, anche per rispetto nei confronti dei colleghi che stanno lavorando ed operando al fine di portare a compimento i progetti della società. Però bisogna pensare che l’Udinese tra le squadre medio-piccole è quella che ha fatto meglio di tutte, per risultati oltre che per i 25 anni di permanenza in Serie A. La gente di Udine non è abituata a vivere tanti anni di questo tipo, perché è stata abituata bene, però non sono in grado di dire cosa sia mancato o cosa manchi ora”.

Dal presente al passato con una schiera di ricordi: “Avevo vissuto una prima stagione positiva a fine anni 90, portando la squadra dove l’avevo trovata, cioè in Europa; era quello il mio obiettivo. Pensavo di proseguire l’esperienza, ed invece è avvenuta la separazione. Ma probabilmente è stato ancora più bello poter realizzare il ricongiungimento nel 2010 e riuscire a portare l’Udinese in Champions League. Chi l’avrebbe detto che ci saremmo riusciti per 2 volte consecutive, con un quarto e un terzo posto. Sono stati anni meravigliosi che ricordo molto bene.”