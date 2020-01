Guidolin su Gotti: “Pozzo ha fatto bene a scegliere lui”

Francesco Guidolin continua ad avere l’Udinese nel cuore ei tifosi bianconeri hanno lui nell’anima. Il tecnico di Castelfranco sul suo conterraneo oggi alla guida della sua ex squadra non ha dubbi: «La società ha fatto bene a convincere Gotti ad andare avanti. È giusto che si giochi questa possibilità fino alla fine e chissà che chiudendo il campionato senza patemi poi non si possa riscoprire allenatore a tutto tondo», le parole rilasciate al Messaggero Veneto dove racconta che oggi in campo vede «una squadra equilibrata e ben guidata, in salute dal punto di vista fisico. Gotti sta facendo un buon lavoro. Non lo conosco bene, ma so che è serio e preparato. Ha fatto bene la società a cercare di convincerlo, anche se lui voleva o vorrebbe fare il secondo, ma non è detto che debba essere per sempre così. Magari prima non si sentiva di gestire certe situazioni, ma adesso è giusto che si giochi questa possibilità fino alla fine e chissà che chiudendo con una classifica serena, senza patemi, poi non si possa riscoprir allenatore a tutto tondo. So per certo che è preparato ed è una persona di spessore».

Gotti e Guidolin legati anche dal modulo, quel 3-5-2 spesso criticato, ma comunque che rimane un marchio di fabbrica di questa Udinese: «Non ero partito per giocare a tre e nella mia carriera poi ho giocato molto a quattro – continua Guidolin -. Pian piano mi sono reso conto che poi non c’è molta differenza, ma comunque il 3-5-2 non è un mio marchio di fabbrica, solo che per quella Udinese era meglio proporsi così. Spostando Sanchez al centro poi, lì è cominciato un periodo magico».

Il presente dice che l’Udinese è ancora nel limbo di una classifica che la vede sì a poter guardare con ottimismo al futuro, ma senza perdere di vista chi le sta dietro: «Milano è un passaggio amaro, ma la prestazione è un ulteriore segnale di una squadra che sta facendo bene. L’Udinese non ha costruito una classifica serena per caso, quindi pronti a ributtarsi sulla prossima partita con immutata autostima e ottimismo, perché se si gioca bene i risultati arrivano. Il campionato? Sarà lotta a tre. con la Juve favorita, mentre la Lazio fa il 3-5-1-1 che facevamo anche noi a Udine…».

Non si parla invece di futuro, ma pochi giorni or sono proprio Guidolin ha raccontato che un emissario dei Pozzo lo aveva chiamato prima di puntare solo su Gotti. Lui si attendeva però una chiamata diretta…Qualcuno fa trapelare però che in estate in società si inizia a vociferare che piacerebbe avere Guidolin di nuovo al timone, magari come direttore tecnico e con Gotti come qualcosa più di un vice, come accadeva tempo fa come Bortoluzzi. Fantacalcio? Per ora meglio concentrarsi sul presente.