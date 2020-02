L’attaccante dell’Hellas Verona, Fabio Borini che da quando è arrivato in gialloblù ha collezionato 2 gol in 5 presenze ha parlato prima del match contro l’Udinese. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN: “La vittoria con la Juventus ci ha lasciato forza e consapevolezza nei nostri mezzi, ma anche credibilità in ciò che facciamo“.