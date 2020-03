NEWS UDINESE – In assenza di calcio in Italia non rimane che darsi sui campionati esteri che ancora giocano. Se in Europa quasi tutti sono stati interrotti, in Sudamerica c’è ancora qualcosa da poter seguire. Lo sa bene Rodrigo De Paul, il centrocampista dell’Udinese stanotte ha seguito, ed esultato, per la vittoria del Racing Avellaneda in Copa de Superliga, in Argentina: