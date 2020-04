Il Rijeka è vicino all’Udinese e a tutti i suoi tifosi

Rijeka, 08.04.2020

Egregi,

La società calcistica croata HNK Rijeka, in nome del presidente Damir Mišković, da pieno sostegno alla città di Udine, alla squadra Udinese Calcio e ai suoi tifosi, in questi tempi difficili.

La pandemia del coronavirus COVID-19 ha lasciato un segno profondo in tutto il mondo, e tutti noi in Croazia seguiamo con ansia e speriamo nello sviluppo positivo della situazione in Italia, che ha sopportato il peso più grande dell’epidemia combattendo coraggiosamente questo mostro.

Speriamo e crediamo che la vita nella Vostra città e in tutta Italia tornerà alla normalità nel prossimo futuro e che uscirete ancora più forti di prima.

Crediamo anche che i tifosi della Udinese Calcio gioiranno molto presto nelle vittorie della loro squadra del cuore sul campo di calcio.

I nostri pensieri sono con Voi e con tutto il popolo italiano.

Saluti sportivi da Rijeka,

Presidente

Damir Mišković