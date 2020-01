Inter, Brozovic out, Eriksen in con l’Udinese

UDINE- Per la delicata trasferta di Udine, l’Inter dovrà quasi sicuramente fare a meno di Marcelo Brozovic, infortunatosi nella partita contro il Lecce. Molto probabilmente il centrocampista croato tornerà in campo al derby. Milan Skriniar tornerà a guidare la difesa nerazzurra già stasera contro la Fiorentina. La vera novità potrebbe essere la partenza, addirittura dall’inizio contro l’Udinese, per il neo acquisto Eriksen. Non è da escludere qualche minuto anche stasera nel match di coppa Italia con i viola.