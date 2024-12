Inter-Udinese | Il fallo di mano di Kabasele e molto altro: la moviola

Udinese fuori dagli ottavi di Coppa Italia per mano dei neroazzurri di Simone Inzaghi. Una sconfitta che non pesa visto che l'obiettivo minimo era stato raggiunto, ma logicamente perdere non fa mai bene. Noi, però, ci concentriamo sulla moviola di questa sfida, ecco tutti gli episodi da mettere sotto la lente d'ingrandimento.