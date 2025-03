Inter-Udinese | Parla Inzaghi: “Fino al gol di Solet, abbiamo dominato”

Termina la sfida di campionato tra i neroazzurri e l'Udinese. Una partita in cui il team di Inzaghi ha portato a casa i tre punti. Non perdiamo altro tempo e passiamo alle dichiarazioni di Simone Inzaghi.

"Il primo tempo splendido dove avremmo meritato più di due gol di vantaggio, nel corso della seconda frazione non aveva approcciato al meglio ma fino al gol di Solet non avevamo rischiato nulla . Di fronte comunque avevamo un avversari oche sta facendo un ottimo campionato. Sul rosso? Ho sbagliato ed ho chiesto scusa , però il fallo di Correa era netto. L'adrenalina gioca brutti scherzi visto che non ci sarò alla prossima".

Come arriva l'Inter ai prossimi impegni?

"In questo momento siamo in difficoltà. Oggi su 5 cambi erano ben quattro quelli costretti. Dimarco e Darmian rientravano dopo un lungo periodo di stop, mentre Frattesi e Arnautovic hanno ricevuto delle botte e non potevo farli continuare. Sono tanti i calciatori fuori da Dumfries a Lautaro passando per Taremi e De Vrij".