Inter-Udinese/ Ecco chi sarà il direttore del match di campionato

Scelto proprio in questi minuti il direttore della gara che si giocherà questo sabato alle ore 20.45 tra l'Udinese di Gabriele Cioffi e la capolista Inter. Ecco tutti i dettagli in vista della sfida di campionato che si preannuncia cruciale per il futuro delle due squadre.

Il bilancio

Bilancio decisamente negativo per l’Udinese con Di Bello che in 19 incontri ha diretto 3 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte dei friulani. L’ultima volta che ha incrociato i bianconeri è stato il 26 agosto 2022 in Monza-Udinese 1-2, prima vittoria di quella stagione per la squadra allora allenata da Sottil. Ha già diretto un confronto tra Udinese e Inter: è successo il 2 febbraio 2020 e l’incontro del Friuli terminò con il successo dei nerazzurri per 0-2 (doppietta di Lukaku). I precedenti di Di Bello con l’Inter sono 13 per un bilancio di 9 vittorie e 4 pareggi. Con lui i nerazzurri non hanno mai perso.