Udinese – L’ex Jajalo subito decisivo: ecco le parole del nuovo mister

L'ex giocatore bianconero si prepara alla prima partita con la sua nuova squadra: il Venezia. Mato Jajalo ha deciso di cambiare maglia per poter avere più spazio in vista dei prossimi incontri di questa stagione e guidare i lagunari verso nuovi traguardi. Il suo cammino inizia proprio questa sera e stiamo parlando di un impegno tutt'altro che semplice o da sottovalutare, visto che in Veneto arriverà una delle società più attrezzate per la Serie B stiamo parlando del Genoa di Alberto Gilardino. Proprio il tecnico degli arancioneroverdi ha presentato questa partita, ma soprattutto non si possono perdere le parole sull'ex giocatore dei friulani. Sin da subito un ruolo di primissimo piano, ecco le affermazioni.

"Il ragazzo è pronto, ovviamente non ha un’intera partita nelle gambe, ma qualche spezzone di partita può già farlo". Il tecnico ha sin da subito messo in primo piano le sue condizioni che al momento non sono eccellenti, anche perché in bianconero non ha trovato molto ritmo partita. Ora bisogna continuare a lavorare in vista dei prossimi impegni e sicuramente non si possono fare dei passi indietro per quello che è uno dei giocatori, se non l'innesto più importante di questo mercato. Mister Vanoli ha detto anche il suo pensiero in generale su questo acquisto. Non perdere la seconda parte della conferenza.