Juve – Udinese: la moviola

La moviola della gara tra Juve e Udinese finita 4-0 non ha molto da dire come conferma anche la Gazzetta dello Sport: “ sul rigore il difensore olandese dell’Udinese si oppone al tiro di Alex Sandro a botta sicura. La palla lo colpisce al petto, poi sbatte sul braccio. Perché è rigore? Nuytinck non effettua una giocata, ma si frappone come ostacolo tra l’avversario e la porta, tenendo il braccio sopra l’altezza delle spalle, aumentando il proprio volume e prendendosi di conseguenza il rischio. Una postura che da regolamento non lascia dubbi sull’assegnazione del penalty, nonostante la carambola sul corpo. Giusto anche il cartellino: giallo e non rosso, sono la distanza dalla porta e l’impossibilità di stabilire la traiettoria del tiro di Alex Sandro a salvare Nuytinck. Corretto anche il primo rigore al 26’ p.t.: Nicolas stende Bernardeschi con un’uscita avventata e in ritardo”