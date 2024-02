Juventus-Udinese / Deciso l’arbitro che dirigerà il match: i precedenti

Il direttore designato è l’arbitro Rosario Abisso di Palermo. Avrà come assistenti Vecchi e Mastrodonato, quarto uomo Giua. Al Var Marini , suo assistente Aureliano. Adesso non possiamo fare altro che andare a vedere tutti i precedenti dell'Udinese con l'arbitro della della sezione di Palermo.

Tutti i precedenti

Abisso ha 12 precedenti con l’Udinese per un bilancio di 2 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte. L’ultima volta che Abisso ha diretto l’Udinese è stato lo scorso 4 maggio in Udinese-Napoli 1-1. Ha arbitrato un match tra Udinese e Juventus, in passato: è successo il 6 ottobre 2018 per Udinese-Juventus 0-2. Con la Juventus gli incroci finora sono stati 6 per un bilancio di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.