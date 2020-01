La Serie A è il campionato che ha speso di più finora sul mercato invernale

Mancano pochissimi giorni alla fine del calciomercato invernale e molte squadre hanno già speso per rinforzare la loro rosa. Da chi lotta per non retrocedere, fino alla vetta della classifica, nella Serie A in molti si sono rinforzati. Secondo una recente stima fornita dal portale Transfermakt, la Serie A è il campionato che più degli altri ha investito soldi sul mercato di gennaio. Ecco la stima fornita dal sito che si occupa di valori di mercato:

SERIE A: Sono stati acquistati giocatori per 124 milioni di euro. Ne sono stati venduti per 99 milioni.

BUNDESLIGA: Subito dopo quello italiano, c’è il campionato tedesco. In Germania sono stati spesi 100 milioni e ricavati 36.

LA LIGA: In Spagna la bilancia è equilibrata. Le spese ammontano a 94 milioni e le entrate a 93.

MLS: Quarto posto per il campionato statunitense. sono 69 i milioni spesi e appena 3 quelli ricavati.

BRASILEIRO SERIE A: Altra sorpresa, il Brasile. 63 milioni per gli acquisti e 88 per le cessioni. Primo campionato in positivo.

PREMIER LEAGUE: Il campionato inglese ha comprato per 51 milioni e venduto per 27.

LIGA MX APERTURA: In Messico sono stati acquistati giocatori per 50 milioni e venduti per 48.

LIGUE 1: La Francia ha speso 46 milioni e ne ha guadagnati 15.

CHAMPIONSHIP: La seconda divisione inglese entra nella top ten con 31 milioni spesi e con 15 ricavati.

LIGA NOS: Anche il campionato portoghese in classifica. 26 milioni spesi e 20 ricavati.