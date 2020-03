La top undici dell’Udinese approvata da Antonio Di Natale – FOTO

NEWS UDINESE – C’è un gioco che va di moda fare: quello di scegliere una formazione e schierare il suo miglior undici senza cessioni. La pagina social italianfootballtv ha voluto schierare la i migliori giocatori che hanno militato nell’Udinese durante il ventunesimo secolo. La foto è stata poi condivisa anche dall’ex capitano dei friulani Antonio Di Natale. Naturalmente l’ex centravanti bianconero fa parte di questa rosa, in coppia d’attacco con il “Nino Maravilla” Alexis Sanchez. I due in passato hanno seminato il panico tra le difese avversarie. Alle loro spalle, in un centrocampo a 4, figurano: Antonio Candreva e Juan Cuadrado a sinistra, con Piotr Zielinski ed Allan nella linea mediana. I 4 difensori scelti invece sono: coppia centrale Medhi Benatia e Christian Zapata, ai loro fianchi Dusan Basta a destra e Kwadwo Asamoah a sinistra. In porta non poteva mancare Samir Handanovic. Analizzando elemento per elemento di questa squadra, si potrà ricordare come quasi tutti questi calciatori sono poi finiti in un “top club”. L’unico a non averci militato è lo stesso Antonio Di Natale. L’ex capitano dei friulani non ha mai abbandonato l’Udinese in carriera da quando è stato acquistato dall’Empoli. Anche per questo Totò è ancora oggi uno dei calciatori più apprezzati.