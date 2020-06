Larsen: “Ripresa? Sarà un mini torneo con insidie di ogni tipo”

Nonostante l’infrazione al polso destro subita la scorsa settimana, Jens Stryger Larsen si allena regolarmente in vista della ripresa, così come confermato dallo stesso esterno danese: «Non ho problemi di sorta – dichiara –. Il tutore che è a protezione della parte lesa mi consente di fare ogni cosa, come era successo un anno fa quando avevo incorso in analogo infortunio, ma al polso sinistro».

Di questi tempi bisogna fare i conti con la tensione che, se eccessiva, potrebbe risultare pericolosa; in quest’ottica la società vi ha messo a disposizione uno psicologo che è una specie di sentinella.

«Ho già avuto un colloquio con lui, è importante essere mentalmente pronti nelle dodici gare che chiuderanno il campionato. È una figura professionale che reputo molto preziosa. Viviamo un momento difficile, noi calciatori e l’intera popolazione, siamo rimasti a lungo in quarantena. Ci sono stati numerosi contagi e morti, anche di persone amiche; le cose ora vanno meglio, ma non possiamo abbassare la guardia. Normale che ci sia un po’ di tensione. Stiamo lavorando per reagire, per avere una vita sana che ci consenta in campo anche di essere all’altezza delle nostre possibilità per centrare l’obiettivo».

Alla ripresa delle ostilità sarà l’imponderabile a farla da padrone, con episodi che potrebbero decidere chi vincerà, chi andrà in Europa, chi retrocederà.

«È una situazione anomala mai vissuta: abbiamo ripreso a lavorare dopo due mesi di stop, si giocherà tre volte in otto giorni, non ci sarà tempo per il recupero per cui mi limito a dire che sarà un mini torneo perlomeno strano, ci saranno insidie di ogni tipo».

Ci potrebbero essere numerosi infortuni…

«C’è questa possibilità anche in una situazione di normalità, figurarsi giocando continuamente; ma stiamo lavorando sodo anche dal punto di vista atletico per cercare di limitare il rischio».

Come crede che i vari allenatori imposteranno le gare?

«Non lo so. Noi proviamo ogni cosa, non possiamo e non dobbiamo farci trovare impreparati, siamo nella condizione di rimanere in A e non vogliamo rovinare tutto».

Lei è tra coloro che caldeggiavano la ripresa dei campionati?

«Sì, ora aggiungo che vorrei che il torneo fosse chiuso regolarmente; credo che arriveremo alla fatidica data del 2 agosto, se il governo ha dato via libera significa che ci sono elementi che inducono ad essere ottimisti».



Se lei dovesse disputare tutte le 12 gare chiuderebbe a 100 presenze in A entrando nella cerchia dei 50 calciatori bianconeri che hanno raggiunto questo traguardo. Spera anche di segnare un gol. Al momento è a quota tre. Quale il più bello?

«Spero di segnare per difendere al meglio la causa. Il gol più bello è sicuramente quello che ho realizzato al “Meazza”, in un impianto suggestivo, contro un avversario di rango (il Milan, ndr), davanti a 70mila persone. Ho anticipato in uscita Donnarumma e ho segnato. Purtroppo a pochi secondi dal triplice fischio siamo stati beffati».

Guido Gomirato

FONTE Udinese.it