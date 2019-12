Larsen: “Successo importante”

Jens Stryger Larsen a Udinese Tv dopo la vittoria sul Cagliari:

“La classifica in questo momento è molto corta ma è un successo importante. Sicuramente il primo tempo di Torino non è stato buono per il nostro morale ma penso che oggi abbiamo fatto una grandissima partita e abbiamo portato a casa tre punti fondamentali. Per me non è un problema giocare a sinistra, credo che Sema fosse stanco e dovesse uscire ma per noi è un giocatore molto bravo e la squadra è felice di lui. In generale penso che la squadra abbia fatto davvero una grande partita e che abbia raccolto una vittoria che ci darà molta fiducia per le prossime gare“.