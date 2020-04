NEWS UDINESE – Tra i calciatori dell’Udinese più attivi sui social a condividere i suoi allenamenti c’è il capitano Kevin Lasagna. Data la fascia sul braccio, il centravanti del club friulano ci tiene a dare il buon esempio. Oggi il bomber ha condiviso una foto in bianco e nero di quando si giocava ancora a calcio. I colori scelti fanno pensare a qualcosa di nostalgico, come se non si giocasse da troppo tempo: