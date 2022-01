Lazio – Udinese / Le formazioni ufficiali: “Cioffi sorprende tutti”

Ecco gli undici iniziali con cui la Lazio e l'Udinese combatteranno, questo pomeriggio, su ogni pallone. Il passaggio del turno unico

Oggi andrà in scena uno dei match più importanti dell'anno. L'Udinese cercherà in tutti i modi di poter accedere ai quarti di finale della coppa nazionale. Il passaggio del turno manca oramai da tantissimo tempo, l'ultima volta che la società bianconera è andata oltre gli ottavi di finale è stato nel 2013. In panchina sedeva ancora Francesco Guidolin ed il capitano era Antonio Di Natale. Oggi c'è l'occasione di dare un cambio deciso alla rotta, andiamo a vedere come scenderanno in campo le squadre. Ecco le formazioni ufficiali .

La squadra di casa ha scelto di fare pochissimo turnover. Quasi tutti i titolari scenderanno in campo, da Luiz Felipe a Milinkovic Savic. L'unico pezzo grosso che partirà dalla panchina è Ciro Immobile. Il bomber campano verrà sostituito da Vedat Muriqi (probabilmente questa sarà una delle sue ultime partite in Italia). Sponda bianconera sono diverse le sorprese, in primis il ritorno di Rodrigo Becao e il portiere Marco Silvestri. Tra centrocampo ed attacco sono diversi i cambi. Fuori Makengo, Arslan, Deulofeu e Beto per far spazio a Jajalo, Samardzic, Pussetto e Success. Si spera che l'argentino e il nigeriano riescano a trovarsi con continuità come nello scorso match di Coppa Italia, quello contro il Crotone. Intanto andiamo a vedere le parole di uno dei titolari. Ecco il suo obiettivo per questo incontro. Ha le idee chiarissime. La sua intervista <<<