News Udinese – Le probabili formazioni di Roma-Udinese

Domenica alle 12.30, andrà in scena Roma-Udinese allo Stadio Olimpico. I giallorossi cercheranno di tornare alla vittoria

Rodrigo de Paul , centrocampista bianconero, ha caricato i suoi in vista del match di Roma: " Nelle ultime partite siamo stati una squadra vera. Su dove possiamo arrivare io ho un pensiero chiaro ma voglio andarci piano. Io conosco le qualità dei miei compagni e la capacità dell’allenatore, ma da capitano dico che dobbiamo continuare ad andare piano. Roma sarà una bella prova , non siamo con l’acqua alla gola però adesso serve la mentalità per continuare a fare punti. Questo stop forzato mi è sicuramente servito. All’inizio mi ero prefissato di giocare tutte le 38 partite, poi è arrivato questo rosso e devo dire che questa pausa mi è servita. Questi 10 gironi sono stati molto positivi. Anche se voglio giocare sempre ci sono dei momenti in cui ci si deve fermare un po’.

Devo ringraziare tanto i tifosi, hanno sempre avuto delle belle parole per me. Ogni giorno ricevo messaggi bellissimi da parte loro. So che non è facile avere quell’amore, quella connessione, quell’energia. L’Udinese è una squadra che ha vissuto dei momenti belli ed importanti ed entrare nel cuore dei tifosi non è facile. Io ci sono riuscito e sono contento. Vi aspetto tutti in campo appena possibile, per noi la vostra presenza è molto importante. Ritornare in Champions con l’Udinese sarebbe il massimo, io credo che prima o poi questo arriverà. Io dal primo giorno fino all’ultimo darò sempre il massimo. Si è parlato tanto del mio futuro, ma ho detto sin da subito che non avrei mai lasciato la squadra a metà strada".