Lecce, Barak: “Avere possibilità giocare con questa maglia è un grande onore”

Il centrocampista dell’Udinese, rientrato dal prestito al Lecce Antonin Barak ha ringraziato i giallorossi e i suoi tifosi per la bella esperienza, nonostante la retrocessione in Serie B. Questo il suo messaggio di saluto su instagram: “Vorrei ringraziare a tutti, che erano ogni giorno con noi, anche se cose non sono andati bene.. Avere possibilità giocare con questa maglia è per me un grande onore e volevo lasciare ogni secondo al campo il mio massimo. Tutto Salento GRAZIE MILLE per la esperienza più bella, che potevo sognare.. FORZA LECCE“.