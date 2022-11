Udinese-Lecce / Le parole di Baroni: “Soddisfatto del pareggio finale…”

Il team bianconero non riesce più a vincere, ieri sera è stato ingabbiato nella morsa di Marco Baroni. Ecco le parole del tecnico nel post

Redazione

Il team bianconero non riesce più a vincere. La squadra guidata da Andrea Sottil non sa più cambiare i match e portarli a casa nel finale visto che anche ieri ci si è fatti ingabbiare dalla morsa del team salentino. Ora bisogna fare un passo indietro e riuscire a capire cosa non ha funzionato in questo inizio di campionato. Andiamo a vedere tutte le ultime sulla squadra e soprattutto non possiamo perderci le parole nel post partita del tecnico avversario. Un match combattuto e pieno di insidie, sotto tutti i punti di vista. Ecco le dichiarazioni di Marco Baroni ai microfoni di Sky Sport.

"Sono soddisfatto del pareggio e della prestazione dei miei giovani. Compattezza, dedizione e attaccamento alla maglia oltre a buon gioco". Il tecnico non ha potuto fare altro se non dedicare tutta l'attenzione sul team che ha giocato una buonissima gara dal primo all'ultimo minuto. Riuscire a difendere il vantaggio alla Dacia Arena contro questa Udinese non era sicuramente semplice, ma va dato merito al Lecce che è stato in grado di giocare un grande match. Le parole del tecnico, però, non sono finite qua visto che ha fatto il punto anche su un giocatore che è stato uno dei tanti grandi colpi dell'estate per il nostro campionato. Ecco le parole di Baroni su Samuel Umtiti.

Il centrale francese — "Umtiti è un ragazzo che ha sofferto tantissimo in questi quattro anni. Il problema che ha è risolto. Giocare al Lecce è diverso da giocare nel Barcellona". Grandi parole di apprezzamento anche nei confronti del difensore che ha giocato la Champions League. Ora la squadra si prepara al prossimo incontro per poter chiudere la stagione in maniera interessante.