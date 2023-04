Lecce-Udinese / Le probabili formazioni: l’unico dubbio resta l’attacco

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Proprio ieri pomeriggio è avvenuta la partenza per Lecce. Ora la squadra deve rimanere concentrata intensamente fino al fischio d'inizio che è stato programmato per le 18 e 30 . Nel frattempo non si possono assolutamente perdere tutte le ultime che arrivano dai due mister. Le formazioni ufficiali non si sapranno prima del tardo tardo pomeriggio, ma quelle probabili le possiamo già fornire a tutti i nostri lettori. Ecco quali potrebbero essere i 22 che si battaglieranno al Via del Mare per trovare punti importanti per i propri obiettivi.

Tutti i ballottaggi

L'Udinese (al momento) ha ben poco da cambiare in vista del fischio d'inizio. Le scelte per il tecnico sono quasi obbligatorie e di conseguenza non ci si aspettano grosse sorprese da qua fino alle formazioni ufficiali. L'unica chance che ha di cambiare rispetto allo scorso match è il ruolo della seconda punta. Ci sono pochissime possibilità, ma Florian Thauvin potrebbe essere messo in campo dal primo minuto per cercare del riscatto dopo una prima parte di esperienza in bianconero da dimenticare. Il Lecce, invece, ha diversi dubbi da sistemare. Il più importante è sicuramente quello che riguarda la prima punta. Al momento dovrebbe partire dall'inizio Lorenzo Colombo, ma fino all'ultimo sarà una vera e propria sfida con l'altro centravanti, il gambiano Ceesay. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le parole dette in conferenza stampa dal tecnico bianconero Andrea Sottil. Ecco come l'ex Ascoli ha presentato il match. Le dichiarazioni del mister <<<