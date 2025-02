Lecce-Udinese | Il top ed il flop del match: delude una certezza

Il calciatore che più di tutti sorprende nel corso di questa sfida non è singolo, ma è un vero e proprio duo che sta per diventare uno dei migliori di tutta la massima serie del calcio italiano. I protagonisti sono Oumar Solet e Jaka Bijol . Il centrale sloveno e quello francese possono essere definiti (a tutti gli effetti) i nuovi Bad Boys del nostro calcio. Una partita clamorosa dal primo all'ultimo minuto ed infatti i tiri in porta totali del Lecce si contano sulle dita di una mano.

IL FLOP

Segna la rete che vale tre punti, ma è un flop per l'atteggiamento. Lorenzo Lucca non ha alcuna libertà per comandare in una squadra come l'Udinese. Il centravanti ha provato a fare la voce grossa ed ha pagato con la spaccatura nello spogliatoio. Un chiaro segnale d'addio che avverrà tra qualche mese. Restando sulla sfida, ecco le pagelle dell'incontro: i voti di Lecce-Udinese <<<