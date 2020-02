L’Expreso Rojo sarà la cantera colombiana dell’Udinese

Lo scouting dell’Udinese non si ferma: domani verrà formalizzato un accordo con l’Expreso Rojo di Cartagena per avere avere una vera opzione sui giocatori nati e allenati in Colombia. Federico Spada, direttore dell’Udinese, ha dichiarato: “Expreso Rojo sarà la nostra cantera. L’Udinese avrà la prima opzione sui giocatori di questa squadra, abbiamo già tre giocatori nell’under-17 “. William Lombana, direttore di Expreso Rojo, ha affermato che è un’alleanza che cerca di rafforzarci maggiormente come club. Siamo molto interessati all’organizzazione dell’Udinese che fornirà consulenza nel settore sportivo.

FONTE Eluniversal.com.co