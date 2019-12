UDINE – Simone Scuffet, portiere dello Spezia, potrebbe rimanere in Liguria anche la prossima stagione. Il Presidente Gabriele Volpi non sembra intenzionato a riscattarlo dall’Udinese per 1,5 milioni di euro, ma secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Secolo XIX, starebbe cercando di trovare un accordo con la famiglia Pozzo per rinnovare il prestito dell’ estremo difensore classe ’96.