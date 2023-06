Udinese – Lucca sempre più vicino, affare in chiusura / La rassegna

L'Udinese è sempre più vicina a chiudere la trattativa per il suo nuovo attaccante. Salvo clamorosi colpi di scena è Lorenzo Lucca il nuovo bomber per la società del Friuli Venezia Giulia nel corso della prossima stagione. Si parla di un centravanti di assoluto livello e che ha voglia di confermarsi nella massima serie del calcio italiano.

L'attaccante dopo una stagione non proprio positiva con il club dei Lancieri in quel di Amsterdam ha bisogno di ritrovarsi e sappiamo benissimo come l'Udinese riesce a valorizzare i suoi giovani. Non perdiamo neanche un secondo e partiamo subito con la rassegna stampa <<<