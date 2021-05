L’Udinese grida vendetta: nuova occasione nel “derby della tranquillità” sabato

L'Udinese grida vendetta dopo quanto successo domenica pomeriggio contro la Juventus alla "Dacia Arena", con gli ex Campioni d'Italia

L'Udinese grida vendetta dopo quanto successo domenica pomeriggio contro la Juventus alla "Dacia Arena", con gli ex Campioni d'Italia a violare nel finale lo stadio friulano con una doppietta di CR7 tra le polemiche, su tutte quelle del direttore sportivo Marino. Di sicuro la squadra di Gotti è ferita, dopo aver fatto la bocca per tutta la partita ai tre punti contro i più quotati rivali. Quel che è fatto, è fatto. Per fortuna la classifica continua ad essere tranquilla a quattro giornate dal termine, il Benevento (adesso terzultimo) è a -8 con tante squadre nel mezzo e scontri diretti da giocare. Insomma, l'amarezza del risultato scaturito contro la Juventus è solo per una mera questione sportiva e magari per attaccare il decimo posto attualmente a 3 punti del Verona. Obiettivo dichiarato dalla società e da Gotti. Ma non si tratta di punti vitali per la salvezza o altri traguardi. Comunque adesso l'importante sarà focalizzarsi sui prossimi obiettivi, per far passare la rabbia del risultato sfumato.