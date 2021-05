L’Udinese guarda al futuro: prima l’Inter poi si tireranno le somme

L'Udinese si appresta a giocare le sue ultime partite della stagione dopo aver perso terreno nelle ultime gare, ormai ad obiettivo raggiunto

Quale obiettivo per il futuro dei friulani? A breve termine sicuramente la gara con l'Inter da onorare. I friulani faranno da sparring partner nella passerella tricolore per i nerazzurri, nella giornata in cui torneranno a sollevare la coppa scudetto dopo undici anni. La speranza è di non vedere una partita chiusa, a senso unico ma anzi aperta. Poi dopo si inizierà a parlare concretamente di futuro. Su tutti quello di Gotti per iniziare, ma anche varie situazioni che riguardano i calciatori a partire da quella di De Paul, sempre più difficile da trattenere in Friuli. Per lui si potrebbero aprire le porte di qualche top club. Le prossime settimane diranno di più in tal senso. Anche perché non sarà solo De Paul il calciatore in bilico ma quasi metà rosa. Qualcuno resterà, altri andranno via. Con il chiaro intento di non smobilitare la squadra ma continuare a crescere per portare i friulani quanto almeno in una posizione privilegiata: cercare di essere costantemente tra le prime dieci del campionato.