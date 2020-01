UDINE- L’interesse da parte del Lecce per il centrocampista dell’Udinese Antonin Barak è ormai di dominio pubblico. I pugliesi vogliono risollevarsi dalle sabbie mobili e per farlo Liverani ha indicato il calciatore ceco come pedina fondamentale per farlo. I friulani non vogliono perdere a titolo definitivo Barak e spingono per un prestito secco, in modo che il 25 enne di Pribam possa rivalutarsi dopo il grave infortunio accusato nella prima parte di stagione.