L’Udinese ricorda le parole di Ekong: “Ecco cos’è lo sport nella vita” – FOTO

NEWS UDINESE – Durante la quarantena i calciatori dell’Udinese hanno mandato a turno dei messaggi importati per affrontare al meglio questo periodo così delicato. Ora il club bianconero, sul suo profilo Instagram ufficiale, ha ricordato le parole dei Troost Ekong:

“I pensieri di @wtroostekong su cosa ha significato e cosa significa ogni giorno lo sport nella sua vita “Il calcio è la mia passione e mi ritengo fortunato ad averne fatto il mio lavoro. Essere un atleta è uno stile di vita al quale sono dedito. La competizione e la ricerca costante di nuovi modi per migliorare me stesso, performare al meglio e vincere sono diventati i miei obiettivi di vita. Lo sport è anche la ragione grazie alla quale ho avuto l’opportunità di incontrare molte persone con mentalità simile alla mia, provenienti da diversi background. Mi ha dato l’opportunità di viaggiare in tutto il mondo, di conoscere diverse culture e scoprire altri stili di vita. Il calcio è stato parte della mia vita per molti anni e mi ha regalato diversi momenti fantastici. Queste esperienze di sport ad alto livello avranno un impatto positivo sul resto della mia vita”.