L’Unione Sarda: “Cagliari, a Udine per riprendere a correre”

UDINE – Questo pomeriggio alle 15 l’Udinese ospiterà il Cagliari alla Dacia Arena, per chiudere in bellezza un anno fatto più di bassi che di alti. L’edizione odierna del quotidiano “L’Unione Sarda” titola “Cagliari, a Udine per riprendere a correre”. Gli isolani intendono dimenticare la rocambolesca sconfitta subita fra le mura amiche contro la Lazio. Maran nella conferenza di vigilia ha invitato i suoi giocatori a non guardarsi indietro e a pensare soltanto al match del Friuli. Con una vittoria i rossoblù andrebbero a -3 dalla Roma, attualmente quarta e continuerebbero a coltivare il sogno qualificazione in Champions.