Magda Pozzo: “In questo momento difficile, bisogna essere creativi sfruttando la Dacia Arena”

UDINE - Magda Pozzo, Strategic Marketing Director di Udinese Calcio, è intervenuta al summit partecipando al panel “Sponsorship contracts in a limited fans enviroment” insieme a Rahul Kadavakolu, Vice President - Global Sports Business & Director - Global Marketing di Rakuten. Queste le sue parole: "In un momento difficile come questo, il nostro obiettivo è essere creativi sfruttando la Dacia Arena, uno dei pochi stadi di proprietà in Italia – ha spiegato Magda Pozzo - Non è concepito soltanto per ospitare le partite di calcio ma anche altri eventi ed è un costante incubatore di attività, vivo 365 giorni all’anno. Questa terribile pandemia ci ha spinti a rinforzare questi obiettivi sui quali tutti i club devono insistere. Durante la pandemia abbiamo siglato nuove partnership, come quella con Ryanair, rinnovandone altre con società internazionali come, ad esempio, quella con Dacia, main sponsor di maglia e dello stadio da oltre 10 anni.