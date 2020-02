Udinese, Magda Pozzo: “Green policy coinvolgerà il club a 360 gradi”

Magda Pozzo, Strategic Group Coordinator dell’Udinese, è stata intervistata da Calcioefinanza.it per parlare delle iniziative del club per il 2020. Queste le sue parole in merito: “In questo 2020 ci stiamo concentrando su importanti progetti legati alla sostenibilità ambientale, con una green policy che coinvolge la vita del Club a 360 gradi: dalla gestione dello stadio a quella sportiva e aziendale. Su questo tema annunceremo a breve molte novità. Parallelamente stiamo rafforzando anche il nostro know how nel mondo digital per dare sempre più servizi, essere sempre più vicini ai nostri tifosi in Italia e nel mondo e garantire anche ulteriore supporto alle attivazioni dei nostri partner nazionali e internazionali. Il tutto senza dimenticare che, naturalmente, la Dacia Arena è un’eccellenza celebrata a livello globale in ambito calcistico. Basti ricordare la finale degli Europei Under 21 dello scorso giugno nonché la reiterata presenza della Nazionale Italiana nel recente passato. Tutti grandi eventi che certificano la crescita costante della nostra venue, il cui appeal, anche turistico, aumenta in tutta Italia e Europa, tanto da essere stabilmente inserito nel circuito turistico della nostra Regione grazie alla partnership con PromoTurismoFVG. Insomma – come vede – non abbiamo nessuna intenzione di fermarci qui!»