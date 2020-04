NEWS UDINESE – Appena qualche giorno fa il campione portoghese della Juventus Cristiano Ronaldo, aveva lanciato la sfida: chi fa più addominali in 45 secondi? CR7 ne ha collezionati ben 142 in così poco tempo. Attualmente è suo il miglior punteggio, ma non sono mancati gli sfidanti. Ronaldo Mandragora dell’Udinese ha accettato la competizione, ecco il suo risultato: