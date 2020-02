Mandragora: “Raccolto un buon punto”

Il centrocampista bianconero ha parlato al termine della sfida contro il Verona:

“Centesima partita in Serie A? L’ho vissuta come tutte le partite. Oggi abbiamo giocato molto bene e speravamo di vincere ma alla fine abbiamo raccolto un buon punto contro una squadra molto in forma che sta mettendo in difficoltà chiunque incontri. Stiamo mettendo in campo delle grandissime prestazioni ma questo non basta a nessuno, e nemmeno a noi. Dobbiamo iniziare a racimolare punti per rilanciare la classifica. Il pareggio sicuramente è buono ma non ci accontentiamo perché abbiamo avuto diverse occasioni e spesso ci vuol anche un po’ di fortuna, che non abbiamo avuto. Si tratta di un buon pareggio ma ora siamo già proiettati verso la prossima partita contro il Bologna“.