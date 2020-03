Mandragora: “Voglio fare bene con l’Udinese. Mi ispiro a Pirlo”

NEWS UDINESE – In questi giorni di calcio non giocato, si fa un gran parlare di calciomercato. Tra le notizie che più tengono compagnia agli amanti di questo sport, ci sono senz’altro le trattative che le squadre stanno intavolando. Oggi Sky Sport ha intervistato il centrocampista dell’Udinese Rolando Mandragora. Il regista bianconero è stato acquistato appena qualche anno fa dalla Juventus e oggi sembra già sulla lista dei preferiti di vari club. Il calciatore del club friulano ha parlato del suo rapporto con la sua attuale compagine e il suo esordio tra i grandi:

“Fa piacere sentire il tuo nome accostato a quello di club importanti, ma ci tengo a ribadire che al momento sono un giocatore dell’Udinese. Ora come ora però non è semplice parlare di calcio. Dobbiamo pensare a restare uniti per uscire da questa situazione. Il mio ruolo preferito? Mi piacere giocare come play in mezzo al campo. Juventus? Lì mi ritroverei a dover rubare il posto a Pjanic o a Bentancur. So quasi sono forti entrambi. Ho sempre ammirato Pirlo in quel ruolo. Ringrazio Gasperini per avermi lanciato nel calcio dei professionisti. Mi insegnò molto. Ricordo ancora quando feci il mio esordio e venni lanciato in una partita particolarmente difficile”.