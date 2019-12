Marino: “Vittoria da libro Cuore”

Il Ds bianconero parla al canale ufficiale al termine di Udinese-Cagliari:

“Questa vittoria è un regalo per i tifosi che lo meritano, anche per quel manipolo di affezionati che ci avevano seguito fino a Torino. E’ una vittoria da libro Cuore su cui ora si deve costruire il futuro. L’ha vinta poggiando su quegli attributi come possono essere il grande carattere, cuore e le individualità che nel girone d’andata ci sono a volte mancate. Vedo il bicchiere mezzo pieno, ora dobbiamo chiudere con più punti possibili per poter poi nel ritorno guardare davanti e non indietro. Questo è un grandissimo risultato anche per la caratura dell’avversario.

Auguri di cuore a tutti, ai tifosi e a tutti quelli che ci vogliono bene”.