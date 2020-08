Mercato Udinese, a giorni è atteso l’annuncio del terzino Molina

E’ questione di giorni per l’arrivo del primo colpo di mercato dell’Udinese. Da tempo si parla del suo arrivo in Friuli ormai. Si tratta dell’ex terzino destro del Boca Juniors, svincolatosi dagli Xeneizes, l’argentino Nahuel Molina. Il classe 97′ ha militato la sua ultima stagione in prestito al Rosario Central, collezionando 16 presenze e 3 gol e un assist. Molina andrà a prendere il suo posto sulla fascia di destra, vista la probabile partenza di Stryger Larsen. E’ atteso a giorni l’annuncio del suo acquisto da parte della società bianconera. La Gazzetta dello Sport, analizza tecnicamente il calciatore: “Ha una tecnica di base discreta, preferisce giocare a destra ma se la cava anche col mancino, possiede una buona capacità di inserimento e la tempra abituale di chi proviene da quella parte dell’emisfero australe“.