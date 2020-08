Mercato Udinese, anche i bianconeri sul terzino polacco Fila

Il terzino polacco classe 98′ del Lechia Danzica Karol Fila, è un profilo interessante che ha richiamato le attenzioni di diversi club italiani. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il calciatore dell’Under 21 della Polonia è stato: “Sondato dal Sassuolo, valutato dall’Udinese, piaceva al Parma e seguito dagli scout del Genoa“. In quel ruolo l’Udinese sta per concludere l’acquisto di Nahuel Molina, ma Fila potrebbe rappresentare un ulteriore rinforzo sulla fascia destra, vista anche la duttilità di Molina che può agire anche a sinistra.