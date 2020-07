Mercato Udinese, anche i friulani su Kargbo del Crotone

Il calciatore della Reggiana, Augustus Kargbo sta trascinando la sua Reggiana ai Playoff per raggiungere la promozione in Serie B. Il classe 99′ della Sierra Leone ha attirato su di se l’attenzione di club di Serie A grazie alle ottime prestazioni, con 9 reti, 7 assist in 23 presenze nella stagione in corso. Secondo quanto riporta Tutto C il nome di Kargbo è finito nella lista di: Genoa, Sassuolo e Udinese. Il calciatore di proprietà del Crotone animerà il calciomercato che verrà.