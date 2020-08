Mercato Udinese, anche i friulani su Raspadori del Sassuolo

Una stagione più che positiva all’esordio in Serie A per l’attaccante del Sassuolo, Giacomo Raspadori. Il classe 2000. Il calciatore neroverde ha collezionato 13 presenze e 2 reti nella stagione da poco terminata. Gli emiliani hanno proposto al ragazzo il rinnovo fino al 2025, prolungandolo di tre anni rispetto alla scadenza del 2022. Il Sassuolo chiede per il calciatore bolognese 10 milioni. Sono tante le squadre interessate a Raspadori, con Hellas Verona, Bologna e Udinese in Serie A. Ma anche in Serie B non mancano gli ammiratori: Crotone, Reggina, Spezia e Vicenza.