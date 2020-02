Voci di calciomercato riguardanti l’Udinese arrivano dalla Turchia. Secondo il portale Star il club friulano avrebbe messo gli occhi sul difensore centrale del Galatasaray Marcos do Nascimento Teixeira, meglio noto come Marcao. Il brasiliano classe 96′ è seguito anche da Fiorentina e Atalanta. Marcao è stato acquistato dal club turco per 4 milioni dal Rio Ave. Il Galatasaray ha già respinto un’offerta di 5 milioni da parte dell’Espanyol.